Aussehen vermarkten

Was „gut“ wäre? „Eine Saison-Bestleistung! Zu der bin ich in der Lage. Gelingt mir eine persönliche Bestleistung, hab’ ich eine Medaille“, sagt sie, die nebenbei an einer Model-Karriere bastelt. „Passt zu mir. Ich bin ein normales Mädchen, schmink’ mich eben gern’“, lächelt sie, die in Zukunft mit der Hilfe von Sponsor Raimund Harreither auch ihr Aussehen gezielt vermarkten will.