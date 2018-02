Diskussion um Sicherheit in Volkshäusern entfacht

Sie werden schon mal beschimpft, beleidigt und bedroht: Für Magistratsmitarbeiter gehören verbale Auseinandersetzungen zum Tagesgeschäft. Als „Trottel“ oder „Beamtenschwein“ tituliert zu werden, ist da oft noch das Harmloseste. Erst kürzlich wurde im Volkshaus Auwiesen, wo im dortigen Stadtteilzentrum auch das Bürger-Service beheimatet ist, der Portier tätlich angegriffen und verletzt.„Es gilt dringend, Maßnahmen zu erarbeiten, die sowohl die Beschäftigten als auch die Kunden in den Volkshäusern im gesamten Stadtgebiet besser schützen“, meint FP-Sicherheitsreferent Detlef Wimmer. In die Diskussion wirft er etwa eine Videoüberwachung der Bürger-Servicestellen, wie sie in Banken oder anderen Ämtern längst Usus ist.