Nahost-Konflikt: Ahed Tamimi als tragisches Symbol

In Wahrheit ist Ahed Tamimi eine tragische Figur, ein trauriges Symbol für die Verfahrenheit der politischen Situation und den Hass auf beiden Seiten, der eine Lösung des Nahost-Konfliktes mittlerweile unmöglich erscheinen lässt. In ihrer Familie ist man stolz auf die Tat einer Tante von Ahed, die im Jahr 2001 an einem Terroranschlag in Jerusalem beteiligt war, bei dem 15 Menschen ums Leben gekommen sind. Niemand in Aheds Familie sieht darin ein Verbrechen.