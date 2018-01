Palästinenserin (16) vor Militärgericht angeklagt

"Provokateurin, die es versteht, ihre Taten zu medialisieren"

Laut Staatsanwaltschaft befanden sich die Soldaten in der Einfahrt, um zu verhindern, dass Palästinenser von dort aus israelische Autofahrer mit Steinen bewerfen. Der Vorfall löste eine Kontroverse aus: In Israel wurden die Soldaten für ihre zurückhaltende Reaktion gelobt und Tamimi als "Provokateurin, die es versteht, ihre Taten zu medialisieren", kritisiert. Unter Palästinensern gilt die am 19. Dezember verhaftete Jugendliche mit der auffälligen rotblonden Lockenmähne als Heldin und avancierte zu einer Symbolfigur in der Propagandaschlacht des Nahostkonflikts. In sozialen Netzwerken wird die 16-Jährige für ihren "Mut gegenüber Schurken" gelobt und als "so viel wert wie tausend Männer" gepriesen. Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas rief nach dem Vorfall ihren Vater an und lobte den Widerstand der Familie gegen die israelische Besatzung, wie die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete.