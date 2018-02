Zusammenstöße auf Pisten werden oft unterschätzt

Es war wohl schicksalhaft: Die Gramastettner Psychologin Susanne Buchrucker wurde beim Zusammenstoß mit einem 19-jährigen holländischen Snowboarder auf einer Skipiste in Saalbach-Hinterglemm (Sbg.) so schwer verletzt, dass sie 30 Minuten nach der Einlieferung im Spital innerlich verblutete. Sie hatte Rippenbrüche und einen Leberriss erlitten, so die Erstdiagnose.