Hofer setzt seinen Wachstumskurs weiter fort

Auf der Suche nach ungewöhnlichen Ideen

75 Hofer-Filialen gibt es allein in unserem Bundesland, dazu kommen noch 618 Mitarbeiter in Sattledt und 138 IT-Fachkräfte, die in Eberstalzell angesiedelt sind. Die Suche nach neuen Arbeitskräften ist groß – teils auch abseits des klassischen Lebensmittelhandels. So seien auch Leute gefragt, die in der digitalen Welt aufgewachsen sind und deshalb ungewöhnliche Ideen einbringen.