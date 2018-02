Zündelt LASK für Ried?

OÖ-Duo kann Schmerzen verstärken

Diese Schmerzen kann ausgerechnet ein OÖ-Duo in den nächsten Wochen noch verstärken. Denn nach dem Liga-Spiel Samstag zuhause gegen Sturm wartet auf Rapid danach das OÖ-Doppel in der Liga gegen den LASK (24.2.) und vier Tage später das Cup-Viertelfinale gegen Ried. Für Rapid sind das Spiele mit Schicksals-Charakter. Denn nach dem schwachen Start mit nur einem Punkt aus den ersten beiden Spielen im Frühjahr ist der Zug in Richtung Meistertitel bei nun bereits 14 Punkten Rückstand auf Salzburg wohl abgefahren. Dahinter lauern mit einem bzw. zwei Punkten Rückstand Admira und LASK.