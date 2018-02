Hasselhoff hat „Vision“ für neuen „Knight Rider“

Um eine neue Serie auch zum Erfolg zu machen, will Hasselhoff niemand geringeren als James Gunn, dem Regisseur der Marvel-Blockbuster "Guardians of the Galaxy" und Guardians of the Galaxy Vol. 2". Darin hatte Gunn dem Idol seiner Kindheit schon einen Gastauftritt beschafft und zusammen mit Hasselhoff auch einen Song für den Soundtrack (siehe Video unten) produziert. Gunn, der neben seinen Regiearbeiten als TV-Produzent etwa aktuell eine Neuauflage der ebenfalls kultigen Serie "Starsky und Hutch" bei Amazon untergebracht hat, sei als Fan von "Knight Rider" von der Idee einer Neuauflage begeistert. "Er ist der richtige Mann."