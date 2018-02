Spielberg baut Kapazität für KTM aus

2000 Besucher mehr

Bisher fanden 8000 Fans der MotoGP-Asse aus Mattighofen auf der orangen Tribüne Platz. Heuer werden es aber gleich 10.000 sein. Ein tolles Service für die immer mehr werdenden Fans der Orangen. Die sich im ersten MotoGP-Jahr so grandios geschlagen haben. Der Spanier Pol Espargaro etwa fuhr in der zweiten Saisonhälfte regenmäßig in die Top-10 und holte damit wichtige Punkte. Das war anderen Herstellern in deren Premierenjahren in dieser Form zuvor nicht gelungen. „Wahnsinn“, sagte auch Teamchef Mike Leitner aus Bad Ischl. Kein Wunder, dass man auf den Rennstrecken dieser Welt immer mehr KTM-Fans zu sehen bekommt. Daher baut Spielberg die Kapazität auf der KTM-Tribüne von 8000 aus 10.000 Plätze aus.