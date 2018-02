Willkommen im Biker-Paradies!

Heißer Start zur von der „Krone“ präsentierten „Motorrad Linz“ am gestrigen Freitag: Noch ehe sich die Tore zum Design Center öffneten, standen die PS-Freunde schon in Zweierreihe Schlange. „Wir sind extra aus Baden bei Wien gekommen“, saß dann Sabine Hundseder auf einer Vespa Probe. Ihr Mann, bei dem sie auf einer Ducati Multistrada 1200 am Sozius mitfährt, erkannte schon, dass sie eben einen Wunsch an den Osterhasen aufgegeben hatte. Fritz Neudorfer aus Klaffer nahm auf einer knapp 36.000 Euro teuren Honda Gold-Wing Platz und erklärte so nebenbei: „So eine kauf’ ich mir heuer im Frühling. Das Angebot hab’ ich schon daheim.“