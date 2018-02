Falscher Polizist kassierte 10.000 Euro ein

Erst waren solche Gauner an einer 80-jährigen Pensionistin in Wels gescheitert, weil das Opfer misstrauisch geworden war. Nun hatten die Verbrecher aber in Weyer Erfolg. Ein Bandenmitglied rief dort eine 90-Jährige an, gab sich als Polizist aus und erklärte ihr, sie müsse ihre Einlagen bei der Bank beheben, weil das Geld dort nicht mehr sicher sei.