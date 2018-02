Josef Pühringers erstes Jahr „in Freiheit“

„Krone“: Haben Sie in Summe nicht so etwas erlebt wie einen schmerzhaften Bedeutungsverlust?

Pühringer: Nein, ehrlich gesagt nicht. Denn der „Bedeutungsverlust“, unter Anführungszeichen, tritt dann ein, wenn man sich als Person nur über die Funktion definiert, was bei mir, so hoffe ich, nie der Fall war. Ich habe zwar auch geglaubt, dass die Zäsur schmerzlich sein wird, aber das ist ausgeblieben. Nicht zuletzt auch deswegen, weil die Übergabe meines Erachtens sehr gut funktioniert hat und ich sowohl mit Thomas Stelzer, und auch den übrigen, in einem sehr guten Verhältnis bin. Was ja bei solchen Übergaben nicht immer gelingt. Und Thomas Stelzer macht die Sache sehr gut.