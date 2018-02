Foodtruck soll Krise am Almsee lösen

Nicht nur die Wirtshäuser am Gmundnerberg in Altmünster suchen dringend Personal – wir berichteten. Auch am Almsee in Grünau ist die Lage alles andere als rosig. Das Gasthaus Jagersimmerl, das dort als einziger Betrieb in den Wintermonaten noch warme Küche anbietet, sperrt mit Ostern das öffentliche Restaurant zu. Gekocht wird künftig nur mehr für die Gäste, die in einem der zehn Hotelzimmer nächtigen. Schuld wären auch hier Schwierigkeiten, Personal zu finden.