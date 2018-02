Geschäftsführer geht, Einsparungen bleiben

Alte Bühnenkarosserie

Der Zeitpunkt für die Erneuerung der „Bühnenkarosserie“? „Wir müssen abwarten, was die Einsparungen insgesamt bedeuten und wie die finanzielle Entwicklung in der nächsten Saison weitergeht.“ Der Spielplan 2018/19 sei jedenfalls schon fertig und wird am 20. März veröffentlicht.