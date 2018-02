Umfrage: Keine Mehrheit mehr für große Koalition

Zähes Feilschen um letzte offene Punkte: Finale am Dienstag

Ungeachtet der schwindenden Beliebtheit soll die große Koalition nach einem Verhandlungsmarathon am Wochenende nun unter Dach und Fach gebracht werden. In einem harten Schluss-Poker wollen CDU, CSU und SPD letzte Hürden aus dem Weg räumen. Allerdings musste man erneut vertagen: Nachdem bereits die erste selbst gestellte Deadline am Sonntag nicht eingehalten wurde, hielt auch "Plan B", ein Abschluss am Montag, nicht: Die Verhandlungen werden sich bis Dienstag hinziehen, verlautete am Montagabend aus CDU-Kreisen.