Deutscher Koalitionsmarathon auf der Zielgeraden

In Deutschland müssen sich nach der Einigung in der Migrationspolitik die potenziellen Koalitionäre von Union und SPD den letzten großen Streitpunkten zuwenden. Vor allem bei der Abschaffung der "Zwei-Klassen-Medizin" und von sachgrundlos befristeten Arbeitsverträgen stehen Lösungen noch aus. Am Samstag treffen sich Vertreter von CDU, CSU und SPD zunächst zu Verhandlungen über die Lösung verbliebener Konfliktpunkte.