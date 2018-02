Fünf Tote bei Hubschrauber-Crash in Frankreich

Beim Absturz zweier Hubschrauber in Südfrankreich sind am Freitag fünf Offiziere der französischen Armee ums Leben gekommen. Wie die Präfektur des Verwaltungsbezirks Var mitteilte, wurden die Leichen der Männer in den Helikoptern gefunden. Zu Hergang und Ursache des Unglücks machte die Behörde keine detaillierten Angaben. Die Ermittler gehen davon aus, dass die beiden Hubschauber zusammengestoßen sind.