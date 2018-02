Mike Singer: YouTube-Star tritt in PlusCity auf

Platz eins in den deutschen Album-Charts und Millionen Fans im Internet! YouTube-Star Mike Singer tritt am kommenden Samstag (3. Februar) in der PlusCity auf und schreibt Autogramme. Nicht der einzige Internet-Liebling, der im Paschinger Einkaufszentrum ab 15 Uhr (Palmenplatz) für einen ziemlich großen Ansturm sorgen wird.