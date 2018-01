Kurz: Burschenschaft Germania wird nun aufgelöst

Ex-SPÖ-Funktionär im Visier der Staatsanwaltschaft

Im Zuge der strafrechtlichen Emrittlungen geriet zuletzt auch ein bisheriger SPÖ-Parteifunktionär ins Visier. Dieses ehemalige Sektionsmitglied in Wiener Neustadt gehört nun ebenfalls zum Kreis der Verdächtigen. In der Zeit der SPÖ-Regierung wurde ihm gar das Ehrenzeichen der Stadt verliehen. Wie der "Kurier" berichtet, soll er in den 1990er-Jahren als Hobbymaler die künstlerische Gestaltung des Liederbuchs der Germania übernommen haben. Außerdem war er für die Illustrationen zwischen den Texten zuständig.