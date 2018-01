Ex-SPÖ-Mitglied im Visier der Staatsanwaltschaft

SPÖ und Grüne forderten in einer Gemeinderatssitzung am Dienstag indes den Rücktritt von Udo Landbauer. Der 31-Jährige ist neben seiner Tätigkeit als Landtagsabgeordneter auch Stadtrat in Wiener Neustadt. ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger sieht dafür jedoch aktuell keinen Grund. Als die SPÖ in der Sitzung darauf angesprochen wurde, dass einer der vier Verdächtigen in der Liederbuch-Causa Sozialdemokrat ist, versicherte sie, dass er aus der Partei ausgeschlossen werde, sobald man den Namen wisse.