Die „Krone“ beim 52. Super Bowl in Minneapolis

American-Football-Fans rund um den Erdball fiebern dem großen Höhepunkt sehnlichst entgegen. Wenn sich Sonntag in Minneapolis, Minnesota, die Philadelphia Eagles und die New England Patriots im Kampf um den 52. Super Bowl duellieren. Offiziell eröffnet wurde der Countdown zum alljährlich größten Sportereignis der Welt, bei dem die "Krone" natürlich nicht fehlen darf, mit dem Media Day, an dem Spieler und Coaches der versammelten Presse Rede und Antwort stehen.