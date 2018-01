Niemand weiß, wie weit „Deutschpflicht“ greift

„Um Vorurteile und Ausgrenzungen zu vermeiden, werden wir auch außerhalb des Unterrichts Deutsch als gemeinsame Sprache verwenden“, lautet der Kernsatz der Empfehlung für die Schulordnungen. Am letzten Februarwochenende des Jahres 2016 erging diese an die Pflichtschulen. Doch fragt man fast zwei Jahre später in der (schwarzblauen) Landespolitik, der die „Deutschpflicht“ so wichtig ist, und im Landesschulrat nach, so kann einem niemand sagen, an wie vielen Schulen diese Empfehlung überhaupt umgesetzt wurde.