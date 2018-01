NEOS Oberösterreich kürten neuen Parteichef

Clemens Milotta und sein sechsköpfiges Landesteam sehen ihre vordringlichste Aufgabe im weiteren Ausbau der derzeitigen Landesorganisation. “Obwohl wir in allen Statutarstädten im Gemeinderat vertreten sind, ist in den Bezirken und Gemeinden noch viel Arbeit zu tun”, so der neue Landessprecher. Neben klassischer Oppositionsarbeit legen die NEOS den Fokus derzeit vor allem auf Transparenz und Bildung.