Zähe Aufklärung der Strafakten-Affäre in Linz

Am 2. Februar ist es ein Jahr her, dass das Linzer Kontrollamt in einem Prüfbericht die Zu- und Rückstände in der Abteilung Verwaltungsstrafen des Magistratsbereiches Abgaben und Steuern aufgezeigt hat. Die Rede war von „bewusst in Kauf genommenen Verfahrensverjährungen durch zu knapp bemessene Personalressourcen.“