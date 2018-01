„Richtungswechsel hätte Mega-Stau zur Folge“

Rückstau-Situationen bis zur Neuen Welt

Wenn man stadtauswärts über Ebelsberg ausweichen müsste, würde der Verkehr im dortigen Zentrum um rund 150 Prozent ansteigen und spätestens bei der Kreuzung Wiener Straße/Kremsmünsterer Straße wohl völlig zum Erliegen kommen. „Es wäre von Rückstau-Situationen bis zur Neuen Welt auszugehen“, so Hein. Er meint, dass vor allem in der Abendspitze Auswirkungen bis auf die A 1 und A 7 zu befürchten wären. Pro Tag müsste jeder betroffene Autofahrer zudem sechs Kilometer Umweg in Kauf nehmen. Hochgerechnet aufs Jahr wären das 1500 Kilometer, was einer Entfernung von Linz bis Kiew entspricht . . .