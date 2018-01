Bei Streit fuhr Lenker in Linz Gegner nieder!

Die beiden Linzer Streithähne waren um 15.30 Uhr in der Freistädter Straße in Linz-Urfahr unterwegs. Dem 43-Jährigen störte der Fahrstil eines 55-Jährigen und darum hupte er den Älteren an. Dieser wollte sich aber nicht zurechtweisen lassen. Er fuhr dem 43-Jährigen nach, stieg dann aus und beschimpfte den hupfreudigen Kontrahenten.