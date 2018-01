Dieser Winter ist trüb und düster wie selten

Dieser Winter ist fürs Gemüt eine echte Belastungsprobe! Sonnenstrahlen fehlen – und das ist jetzt wissenschaftlich erwiesen. Im Dezember und Jänner gab’s in Oberösterreich nur am Feuerkogel genug Sonnenschein, sonst bis zu zwei Drittel zu wenig! In Linz tagte der Naturschutzbund: „Ist der Winter noch zu retten?“