Talibanführer in Dusche von Drohne getötet

Auch der Angriff auf Mahmood wurde von der Regierung kritisiert, denn dabei sei auch ein Flüchtlingslager ins Visier geraten. Es sei wichtig, afghanische Vertriebene so bald wie möglich in ihr Land zurückzuführen, so das Außenministerium weiter. Ihre Anwesenheit in Pakistan würde Terroristen helfen, in dem Land unterzutauchen und sich zu formieren.