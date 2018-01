Fünfter Anschlag auf Busse

„Damals haben wir bei unserem Bus die gelockerten Radmuttern rechtzeitig bemerkt, was nicht leicht ist, man sieht es ja nicht“, erinnert sich Busunternehmer Herbert Peitler: „Auch die drei Postbusse, an denen die Muttern gelockert worden waren, hatten keinen Unfall.“ In der Nacht auf Mittwoch kam es erneut zu einem Anschlag! „Unsere Busse stehen nachts beim Lagerhaus Obervellach. Jemand muss über den Zaun gestiegen sein. Mit Spezialwerkzeug“, vermutet Peitler.