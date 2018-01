5,1 Prozent mehr Übernachtungen in EU-Ländern

Hinter Lettland folgen Slowenien (plus 11,3 Prozent), Kroatien (plus 10,6 Prozent), Portugal (plus acht Prozent), Tschechien (plus 7,7 Prozent), Zypern (plus 7,3 Prozent), Frankreich (plus 6,6 Prozent), Malta (plus 6,5 Prozent), Ungarn (plus 6,3 Prozent), Rumänien (plus 6,1 Prozent), die Slowakei (plus 5,9 Prozent), Italien (plus 5,4 Prozent), Polen (plus 5,1 Prozent), Schweden (plus 4,9 Prozent), Griechenland (plus 4,8 Prozent), die Niederlande (plus 4,6 Prozent), Estland (plus 4,3 Prozent), Belgien (plus 3,7 Prozent), Spanien (plus 3,6 Prozent), Litauen (plus 3,3 Prozent), Bulgarien (plus 3,1 Prozent), Deutschland (plus 2,7 Prozent), ÖSTERREICH (plus 2,3 Prozent), Dänemark (plus 1,8 Prozent) und Schweden (plus 0,5 Prozent). Keine Daten lagen aus Großbritannien und Irland vor, Luxemburg war das einzige Land mit einem Rückgang (minus ein Prozent).