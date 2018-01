Neue „Skybar“ für Klagenfurt

Modern und zeitgemäß wird das beliebte Traditionshotel „Moser Verdino“ in Klagenfurt im Frühjahr 2019 wieder eröffnet. Das gaben die Geschäftsführer der Lilihill Group rund um Investor Franz Peter Orasch bekannt. „Das Hotel wird in zwei Baustufen saniert. Von Februar 2018 bis Februar 2019 werden 80 Zimmer im Hoteltrakt 1 entstehen“, so die Geschäftsführer. Anschließend wird das Hotel eröffnet. Der zweite Umbau bringt weitere 40 Zimmer und wird bis Februar 2020 durchgeführt. Auch eine ,Skybar’ ist auf dem Dach des Hotels angedacht. Im Vier-Sterne-Hotel wird es 60 Arbeitsplätze geben.