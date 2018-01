Michael Wolff: Donald Trump hat eine Affäre!

Michael Wolff, der Autor des Enthüllungsbuches „Fire and Fury“, in dem es um US-Präsident Donald Trump geht, sorgt erneut für Aufregung. In einem TV-Interview behauptet er, dass Trump derzeit eine Affäre hat. Um die Stelle im Buch zu finden, müsse man zwischen den Zeilen lesen. Er habe nicht "den ultimativen Beweis", sei sich aber "absolut sicher", so der Autor.