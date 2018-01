Catalysts erspart Mitarbeitern das Pendeln

In Perg hat Catalysts im Vorjahr ein kleines Büro bezogen, auch in Radstadt. In St. Pölten, Amstetten und in Salzburg sollen bald weitere folgen. Der Softwarehersteller, der auch in Deutschland auf Wachstumskurs ist, stellt sich damit im Kampf um die Fachkräfte besser auf: Schließlich ist es schwierig geworden, im fast ausgefischten „Teich“ des Linzer Zentralraums noch neue, technik-affine Mitarbeiter zu finden. Außerdem kann so die Zeit des Pendelns für einige deutlich reduziert werden. „Und statt von zu Hause zu arbeiten, hat man im Büro trotzdem Kontakt zu anderen“, so Mitarbeiter Patrick Haebig.