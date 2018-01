Lauda wird weiteres Angebot für Niki abgeben

Wer als Käufer zum Zug kommt, wird wahrscheinlich schon am Montag entschieden. Die Insolvenzverwalter haben sich vorgenommen, an den "Bestbieter" zu verkaufen. Beim Verkauf der wesentlichen Vermögensteile der einstigen österreichischen Air-Berlin-Tochter haben die Masseverwalterin der Niki Luftfahrt GmbH in Österreich, Ulla Reisch, und der vorläufige Insolvenzverwalter in Deutschland, Lucas Flöther, eine enge Kooperation vereinbart.