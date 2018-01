Pressesprecher für Royals beliebteste Job-Anzeige

Pressesprecher der britischen Royals - wer möchte das nicht werden? Eine Ausschreibung als Sprecher für Prinz William, seine Frau Kate und seinen Bruder Prinz Harry war im vergangenen Jahr die am meisten angesehene Jobanzeige im Karrierenetzwerk LinkedIn in Großbritannien. Das teilte die Plattform, über die häufig Jobs vermittelt werden, am Donnerstag mit.