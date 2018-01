Huawei Mate 10 Pro: Intelligentes Phone im Test

KI an Bord

Mit an Bord des Kirin 970 ist zudem eine spezielle KI-Einheit. Diese "Neural Network Processing Unit", kurz NPU, soll besonders rechenintensive Aufgaben aus dem Bereich des maschinellen Lernens, die bislang vornehmlich in die Cloud ausgelagert wurden, direkt auf dem Smartphone bewältigen. Das soll sicherer sein sowie Zeit und Energie sparen. Anwendungen, die von der NPU Gebrauch machen, sind allerdings noch rar. Am ehesten bemerkbar macht sich der "Intelligenzzuwachs" aktuell bei der Kamera des Mate 10 Pro: Diese erkennt Szenen deutlich besser und passt ihre Einstellungen durchaus zuverlässig gemäß Motiv – etwa Mensch, Tier, Pflanze oder Essen – an. Ebenso lassen sich Alben neben Orten automatisch nach Gesichtern oder Dingen sortieren.