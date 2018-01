„Final Fantasy XV“ in 4K braucht 155 GB Speicher

Square Enix hat zwei neue Versionen seines Mammutrollenspiels "Final Fantasy XV" angekündigt. Die PC-Version kommt am 6. März und lehrt das RPG etliche neue Grafikeffekte, überdies kann es am PC auch in 4K-Auflösung und HDR gespielt werden - wenn man die Hardwarevoraussetzungen (155 Gigabyte Festplattenspeicher, 16 Gigabyte RAM, Geforce GTX 1080 Ti und Core i7-7700/Ryzen 5-1600X) erfüllt.