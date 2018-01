O‘Riordan tot: „Hatte die unglaublichste Stimme“

Durch den Hit "Zombie" weltberühmt geworden

Mit dem Hit "Zombie" stürmten die Cranberries in den 90er Jahren die Charts. Die Band war 1989 im irischen Limerick gegründet worden. Sie erlangten Ruhm mit ihrem Debütalbum "Everyone Else is Doing it, So Why Can't We?" und Hits wie "Linger" und "Just My Imagination". Das zweite Album "No Need to Argue" landete in Deutschland, Frankreich und Australien auf Platz eins und in den USA auf Platz sechs. Die Single "Zombie" wurde europaweit zum Hit.