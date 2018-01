Venezolanische Armee greift Putschisten an: Tote

In einer dramatischen Operation hat das venezolanische Militär am Montag eine Gruppe Aufständischer angegriffen, die zur Rebellion gegen den sozialistischen Präsidenten Nicolas Maduro aufgerufen hatte. Laut Regierung wurden mehrere Menschen getötet - darunter auch zwei Polizisten. Stundenlang war die Siedlung El Junquito in der Nähe der Hauptstadt Caracas umstellt. Es kam zu heftigen Feuergefechten. Die Mitglieder der "Terrorzelle" seien niedergeschlagen und fünf von ihnen festgenommen worden, teilte das Innenministerium mit.