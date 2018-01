Ein schweres Erdbeben vor der Küste Perus hat am Sonntag in den frühen Morgenstunden zwei Tote gefordert und Teile des Landes erschüttert. Dutzende weitere Menschen seien verletzt worden, sagte der Chef des Katastrophendienstes Indeci, Jorge Chavez. Das Pazifik-Tsunami-Warnzentrum warnte vor möglichen Tsunami-Wellen an der Küste im Umkreis von 300 Kilometern.