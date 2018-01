Deutsche „Reichsbürger“ planen ihre eigene Armee

Bewegung erkennt Deutschland nicht an

Die in etliche Kleinstgruppen zersplitterte "Reichsbürger"-Bewegung erkennt die Bundesrepublik Deutschland und ihre Institution nicht an, für sie besteht das Deutsche Reich in den Grenzen von 1937 fort. Nicht wenige ihrer Mitglieder vertreten rechtsextreme Positionen. Im Oktober 2016 erschoss ein Anhänger in Bayern bei einer Razzia einen Polizisten, seitdem rückt die Gruppierung verstärkt ins Visier der Behörden.