Fossile Reste einer Riesenfledermaus entdeckt

Grabende Fledermäuse, die fliegen und auch auf allen Vieren nach Futter suchen können, existieren heutzutage nur noch in Neuseeland. Das in St. Bathans gefundene fossile Exemplar gehörte zu einer Gruppe von Fledermäusen, die einst in einem Raum vom südlichen Australien und Neuseeland bis hin nach Südamerika und möglicherweise auch in der Antarktis vorkamen, wie die Universität Salford erklärt. Diese Gebiete hätten vor etwa 50 Millionen Jahren zum Großkontinent Gondwana gehört. Nach dessen Auseinanderbrechen und im Zuge kühlerer Temperaturen seien die Fledermäuse in Australien und Neuseeland von denen in Südamerika getrennt worden.