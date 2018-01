Verreisen mit Kindern – was Sie beachten sollten

Gepäck

Last Minute zu packen ist besonders mit Kleinkindern oft keine gute Idee, da man einiges vergisst. Schreiben Sie sich zumindest zwei Wochen vorab eine Checkliste, was Sie alles mitnehmen müssen. Dann haben Sie es ein wenig leichter, weil Sie die Sachen in den letzten zwei Tagen vor Abreise nur mehr zusammensuchen müssen.