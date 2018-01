TV-Interview mit Trump-Berater eskaliert völlig

Anlass für das Interview war das Enthüllungsbuch „Fire and Fury: Inside the Trump White House“. Insbesondere ging es um die brisanten Aussagen des ehemaligen Chefstrategen Trumps, Steve Bannon, der die mutmaßlich illegalen Russland-Kontakte der Trump-Familie als „unpatriotisch“ bezeichnete. Miller sagte, es sei „tragisch und bedauerlich, dass Steve diese grotesken Kommentare macht, die nicht der Wahrheit entsprechen“. Im Weißen Haus sei man sehr enttäuscht. Bannon sei während der dubiosen Gespräche seines Schwiegersohnes mit einer kremlnahen Anwältin im New Yorker Trump Tower nicht dabei gewesen und daher keine vertrauenswürdige Quelle. Das Buch sei „Werk von schlechtgeschriebener Fiktion“ der Macher sei ein „Müll-Autor eines Müll-Buchs“. Trump sei dagegen ein politisches Genie“.