So gefährlich waren die Pläne des Terror-Teenagers

Wie nun im Zuge der durch die Wiener Staatsanwaltschaft erhobenen Anklage ans Tageslicht kam, habe Lorenz K. nicht "nur" einen verheerenden Anschlag in Wien geplant - sondern nach Testsprengungen in Deutschland auch einen dort ansässigen zwölfjährigen Komplizen dazu angestiftet, ein Attentat auf den Weihnachtsmarkt in Ludwigshafen zu verüben. Was dieser auch umsetzen wollte - allerdings zündete der Sprengsatz nicht. Der Zwölfjährige wurde ausgeforscht, sein "Mentor" Lorenz K. festgenommen.