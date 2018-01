Post verschickte 400 E-Briefe an falsche Empfänger

Auf "Krone"-Nachfrage bestätigte die Post das Missgeschick. Mehrere Hundert dieser Meldungen kamen irrtümlich falsch an, bevor der Versand gestoppt wurde. Mindestens 400 Personen haben die Briefe aber tatsächlich geöffnet. Unter ihnen auch Martin K., der befürchtet, dass auch seine Beitragsforderung in die Hände eines Fremden gekommen ist. Er selbst kündigte kurzerhand seinen E-Briefkasten. Falsche Sendungen wolle er in Zukunft erst gar nicht mehr öffnen.