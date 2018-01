Mangelberufe: Kein Nachwuchs bei Fachkräften?

Die Liste der Mangelberufe stößt auch auf Kritik. Sie gilt österreichweit und der unterschiedliche Bedarf an Fachkräften in den Bundesländern wird nicht beachtet. So werden in Tourismusregionen wie in Tirol dringend Köche benötigt, auf der Liste sucht man aber vergeblich nach diesem Lehrberuf. Die neue Regierung will hier eingreifen und auf regionale Bedürfnisse eingehen.