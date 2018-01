Heute ist unsere Erde der Sonne am nächsten

Am heutigen 3. Jänner, um 6.35 Uhr MEZ, steht die Erde der Sonne in diesem Jahr am nächsten (Perihel). Die Entfernung der Erde zu unserem Zentralgestirn wird dann knapp 147,1 Millionen Kilometer betragen – eine Strecke, die das Sonnenlicht in acht Minuten und zehn Sekunden zurücklegt.