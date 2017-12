Kontakt zu angolanischem Satelliten abgerissen

Der Kontakt zum ersten angolanischen Satelliten im Weltall ist nur wenige Stunden nach dem Start vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan abgebrochen. Der in Russland gebaute Telekom-Satellit „AngoSat-1“ war um 1 Ortszeit (Dienstag, 20.00 MEZ) mit einer „Zenit“-Trägerrakete ins All geschossen worden.