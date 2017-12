„Licht ins Dunkel“: 7,9 Millionen Euro gespendet!

Kardinal Christoph Schönborn erinnerte an den Kern der Weihnachtsbotschaft. "Friede auf Erden - das ist die große Hoffnung zu Weihnachten! Es beginnt bei einem selber, es beginnt in der Familie und es geht weiter in unserem Land und in der ganzen Welt", so Schönborn. Er "habe den Rat, dass alle diejenigen, denen es gut geht, zumindest einem Menschen helfen, dem es nicht gut geht - dann geht es schon sehr vielen Menschen besser."